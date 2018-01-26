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Вспышка ОРЗ зафиксирована в детсаду под Ульяновском

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Массовое заболевание ОРЗ зафиксировано в детском саду в селе Новоселки Мелекесского района Ульяновской области. Одинаковый диагноз был поставлен 20 воспитанникам. Об этом сообщил глава областного правительства Александр Смекалин.

Чиновник предположил, что причина случившегося — несоблюдение температурного режима в детском саду. Глава регионального кабинета министров распорядился отправить в село своего зама, чтобы разобраться в произошедшем и наказать виновных, передает ресурс 1ul.ru.

22 января еще в одном детском саду Ульяновска была зафиксирована вспышка кишечной инфекции. По последним данным, диагноз «гастроэнтерит» поставлен 27 детям и сотрудникам. Проверку проводит районная прокуратура Ульяновска.

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