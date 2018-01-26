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Женщина пострадала после наезда автомобиля на остановку в Пскове

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Женщина получила ранение обломком автобусной остановки, в которую врезался автомобиль в Пскове, сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Инцидент произошел у дома 3а по улице Инженерной 26 января в 8:30. По предварительной информации автомобиль Renault, за рулем которого находился мужчина 1984 года рождения, по неизвестной причине не справился с управлением транспортным средством и допустил наезд на кирпичный павильон автобусной остановки, сообщает Псковская лента новостей.

В результате дорожно-транспортного происшествия павильон был разрушен, а один из кирпичей попал в женщину 1927 года рождения. Пострадавшая получила открытый перелом левой голени и была доставлена в медицинское учреждение. По информации ГИБДД, водитель находился в трезвом состоянии. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.

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