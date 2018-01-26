Уволенная санитарка из Сочи объяснила свой проступок

Санитарка сочинской горбольницы № 4 Мария Комиссарова, которую уволили за то, что она вывезла на улицу на кресле-каталке пациента, заявила, что оставила его «покурить».

Ее слова распространило управление здравоохранения администрации города в пятницу, 26 января.

«Я ни в коем случае не хотела бросать его на улице, хотела, чтобы он покурил, остыл, и вернуться за ним», — цитирует сообщение «РИА Новости».

При этом в управлении подчеркивают, что пациент, поступивший к ним с переломами носа, находился в состоянии наркотического опьянения.

Следственный комитет Краснодарского края уже возбудил дело по статье «Оставление в опасности», поскольку пациента вывезли без оказания медпомощи.

Поводом для разбирательств стало видео, где две медсестры бросают пациента на каталке возле гаражей.

22 января в Германии бывшему санитару больницы Нильсу Х., который уже отбывает пожизненное наказание, предъявили обвинения в 97 убийствах пациентов.

По данным следствия, мужчина умышленно давал больным смертельные дозы медикаментов. После этого он предпринимал попытки реанимировать пациентов, чтобы «продемонстрировать коллегам и руководителям свои навыки». В результате этих действий 62 человека погибли в клинике Дельменхорста, еще 35 — в лечебном учреждении Ольденбурга.