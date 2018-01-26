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Единый проездной разрабатывается для трех регионов Северо-Запада

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Фото: ТАСС/Интерпресс
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Единый электронный проездной разрабатывается для Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей, сообщает пресс-служба государственного комитета Псковской области.

Представители трех регионов Северо-Запада провели заседание в режиме видеоконференции для обсуждения вопроса о создании единого проездного электронного билета, сообщает телеканал «78».

Стороны подняли на обсуждение вопросы о юридическом урегулировании внедрения проездного в регионы и вопросы, связанные с технической организацией проекта. По итогам конференции было принято решение продолжить сотрудничество в этом направлении.

От Санкт-Петербурга на заседании присутствовали представители из комитета по транспорту, от Ленинградской области — представители из управления по транспорту и представители других различных служб по работе проекта внедрения единого проездного.

В июне 2017 года в продажу поступил единый электронный проездной, по которому можно осуществлять поездки в транспорте Москвы и Санкт-Петербурга.

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