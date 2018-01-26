Программу по капремонту расширят в Липецкой области в 2018 году

Программу по капитальному ремонту многоквартирных домов собирается расширить Фонд капительного ремонта Липецкой области в 2018 году, сообщает пресс-служба управления ЖКХ по региону.

По информации управления региональный Фонд капремонта успешно справился с капремонтом в 334 домах в 2017 году. Кроме того, были заменены 1145 единиц лифтового оборудования. В 2018 году этот показатель собираются увеличить и произвести строительно-монтажные работы в 401 доме, сообщает ИА «Абирег».

Всего за период с 2014 по 2017 год улучшить условия проживания в Липецкой области удалось 62 тыс. человек. По предварительным данным Минстроя России, за весь 2017 год капитальный ремонт был выполнен в 45 тыс. многоквартирных домах.