Прямой эфир

Программу по капремонту расширят в Липецкой области в 2018 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Программу по капитальному ремонту многоквартирных домов собирается расширить Фонд капительного ремонта Липецкой области в 2018 году, сообщает пресс-служба управления ЖКХ по региону.

По информации управления региональный Фонд капремонта успешно справился с капремонтом в 334 домах в 2017 году. Кроме того, были заменены 1145 единиц лифтового оборудования. В 2018 году этот показатель собираются увеличить и произвести строительно-монтажные работы в 401 доме, сообщает ИА «Абирег».

Всего за период с 2014 по 2017 год улучшить условия проживания в Липецкой области удалось 62 тыс. человек. По предварительным данным Минстроя России, за весь 2017 год капитальный ремонт был выполнен в 45 тыс. многоквартирных домах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Капремонт в 2017 году провели в 20 тыс. домах вместо 50 тыс.
Собянин рассказал о ходе капремонта в Москве в 2017 году

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017