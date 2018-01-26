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Путин поздравил жителей Кемеровской области с 75-летием региона

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Президент России Владимир Путин поздравил жителей Кемеровской области с 75-летним юбилеем региона. Об этом сообщает сайт Кремля.

В поздравительной телеграмме отмечается уверенное развитие Кемеровской области, удерживающей позиции одного из самых крупных индустриальных центров страны. В тексте также говорится, что в регионе создается благоприятный деловой и инвестиционный климат, способствующий реализации масштабных проектов в социальной сфере, а также улучшению качества жизни людей.

Путин также отметил, что история Кемеровской области неразрывно связана с трудовыми подвигами горняков, рабочих, металлургов — людей, которые осваивали природные месторождения Сибири, занимались строительством городов, шахт и заводов, а также объектов инфраструктуры. Именно это, по словам президента, стало основой мощного промышленного потенциала Кузбасса.

«Убежден, что инициатива, энергия, целеустремленность и впредь будут помогать вам добиваться новых побед на благо родного края и всей России», — приводит слова главы государства ИА FlashSiberia.

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