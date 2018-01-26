Жизненно важное лекарство из крови начали производить в Липецке

На Липецкой областной станции переливания крови началось производство альбумина. Процесс происходит в соответствии с международным стандартом GMP. Альбумин является жизненно важным препаратом.

Как сообщает Lipetskmedia.ru, станция полностью обеспечивает производство необходимым сырьем. Каждый год здесь заготавливается более 30 т цельной крови, около 12 т свежезамороженной плазмы и 6 т эритроцитсодержащих компонентов.

В прошлом году здесь был проведен капитальный ремонт, помещения были реконструированы и приспособлены для производства альбумина. В частности, внутри станции оборудовано специальное помещение. Оно не связано с остальными конструкциями, что обеспечивает его стерильность. Стоимость реконструкции составила 20 млн рублей.

Агентство уточняет, что кровь, которая забирается в Липецкой области, используется для помощи не только жителям региона, но и всей страны. Так, по словам заведующей станцией Людмилы Афендуловой, в прошлом году липецкие доноры спасли около 30 тыс. жизней в России.

Губернатор Липецкой области Олег Королев, который был на церемонии открытия производства, отметил, что коллектив станции стал первым в России, который работает по международному стандарту GMP.

Липецкая область входит в число восьми регионов, производящих альбумин, отмечает агентство.