Прямой эфир

Два человека пострадали в аварии в Усинске Республики Коми

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием двух иномарок в Усинске Республики Коми, сообщает пресс-служба госавтоинспекции по региону.

Инцидент произошел 25 января в районе 8:40. По предварительным данным, автомобиль Mitsubishi под управлением водителя 1985 года рождения двигался со стороны улицы Приполярной, когда на перекрестке улиц Нефтяников и Комсомольской выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Hyundai, сообщает ИА «Комиинформ».

В результате аварии травмы получили водитель корейской иномарки 1977 года рождения и женщина-пассажир. Помощь пострадавшим оказали на месте происшествия. Также в ГИБДД отметили, что во время аварии на дорогах было скользко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полицейский автомобиль сбил пенсионерку на санях с собачьей упряжкой в Москве
Три человека стали жертвами ДТП с микроавтобусом в Крыму

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017