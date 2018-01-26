Два человека пострадали в аварии в Усинске Республики Коми

Два человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием двух иномарок в Усинске Республики Коми, сообщает пресс-служба госавтоинспекции по региону.

Инцидент произошел 25 января в районе 8:40. По предварительным данным, автомобиль Mitsubishi под управлением водителя 1985 года рождения двигался со стороны улицы Приполярной, когда на перекрестке улиц Нефтяников и Комсомольской выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Hyundai, сообщает ИА «Комиинформ».

В результате аварии травмы получили водитель корейской иномарки 1977 года рождения и женщина-пассажир. Помощь пострадавшим оказали на месте происшествия. Также в ГИБДД отметили, что во время аварии на дорогах было скользко.