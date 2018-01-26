Французская делегация прибыла в Тверь

Делегация из французского города Безансон прибыла в Тверь. На встрече в Тверской городской думе обсуждались перспективы развития побратимских связей в сфере предпринимательства.

Перед началом встречи председатель Тверской городской думы Евгений Пичуев отметил, что в течение многих лет Тверь поддерживает дружеские отношения с городом Безансон, и с каждым годом побратимские связи становятся всё крепче. Иностранную делегацию возглавил заместитель председателя заксобрания департамента Лу Людовик Жеральд Фаго. Делегация прибыла в Тверь для встречи с представителями власти и деловых кругов с целью развития сотрудничества в образовательной, экономической, спортивной и культурной сферах, сообщает «Тверские ведомости». Особенно французская делегация заинтересована в развитии предпринимательства в регионе. Поэтому в состав делегации вошел пекарь-кондитер Александр Жан Марсель Фигар, который не исключает возможность появления в Твери французской пекарни. Со своей стороны тверские власти готовы к сотрудничеству и заинтересованы в открытии новых субъектов предпринимательства.