Проектирование ТПУ «Саларьево» начнут в феврале

Улично-дорожную сеть для транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Саларьево» начнут проектировать в феврале 2018 года. Об этом рассказал в пятницу глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.



По словам главы департамента, ведомство определило заказчика с выполнением работ по объекту. По итогам конкурса победителем стало ООО «Мосинжпроект». Максимальная цена контракта составляет около 290 млн рублей. Завершить проектирование компания должна в течение одного года с момента подписания документа.



В проект войдет и строительство около 5,5 км дорог. Среди них — съезд с Киевского шоссе, тоннель, путепровод, подъезд к торговому центру «Рио», эстакада на пересечении с линией метро и магистралью Солнцево — Бутово — Видное и путепровод на Проектируемом проезде №905.



ТПУ «Саларьево» построят на базе одноименной станции красной ветки метро. В состав пересадочного пункта войдут перехватывающая парковка на 1,6 тыс. машин, автобусная станция и подземный переход. Еще один паркинг, способный вместить почти 3,5 тыс. машин, появится под землей, передает сетевое издание m24.ru.