Прямой эфир

Арестован напавший на фельдшера скорой помощи житель Сызрани

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мужчину, напавшего на фельдшера скорой помощи в Сызрани, заключили под стражу. Суд поддержал соответствующее ходатайство следователя.

Уголовное дело по факту случившегося заведено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». На допросе подозреваемый дал признательные показания, сообщает НИА «Самара». Пострадавший по-прежнему находится в больнице.

СК продолжает расследование дела, назначены судебно-медицинские экспертизы. Ход расследования находится на контроле в следственном управлении следственного комитета по Самарской области.

Портал iz.ru накануне сообщил о том, что нападение на фельдшера произошло во время его визита к пациенту по вызову. Когда медработники находились в квартире, мужчина ударил одного из них ножом. Позже выяснилось, что нападавший — 27-летний безработный, неоднократно судимый местный житель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Петербурге пьяный мужчина ударил фельдшера скорой помощи
В Москве пациент избил фельдшера скорой помощи

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017