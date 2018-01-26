Арестован напавший на фельдшера скорой помощи житель Сызрани

Мужчину, напавшего на фельдшера скорой помощи в Сызрани, заключили под стражу. Суд поддержал соответствующее ходатайство следователя.

Уголовное дело по факту случившегося заведено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». На допросе подозреваемый дал признательные показания, сообщает НИА «Самара». Пострадавший по-прежнему находится в больнице.

СК продолжает расследование дела, назначены судебно-медицинские экспертизы. Ход расследования находится на контроле в следственном управлении следственного комитета по Самарской области.

Портал iz.ru накануне сообщил о том, что нападение на фельдшера произошло во время его визита к пациенту по вызову. Когда медработники находились в квартире, мужчина ударил одного из них ножом. Позже выяснилось, что нападавший — 27-летний безработный, неоднократно судимый местный житель.