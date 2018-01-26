Прямой эфир

Мужчина погиб при пожаре в Орле

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мужчина погиб при пожаре в квартире в Орле, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Орловской области.

Инцидент произошел вчера поздно вечером, 25 января, в квартире одного из домов по улице Ломоносова. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 23:57. По прибытии на место происшествия пожарной службы из окна квартиры уже шел дым, сообщает InfoOrel.ru.

При осмотре места происшествия спасателями было обнаружено тело мужчины. Была проведена операция по эвакуации людей из соседних квартир при помощи газодымозащитной службы. В общей сложности эвакуировали семь человек.

В результате возгорания погиб мужчина 1959 года рождения, в двухкомнатной квартире выгорели находившиеся в ней предметы на общей площади в 10 кв. м. Копоть от огня распространена по всей площади квартиры, которая составляет 35 кв. м.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Девять человек пострадали при пожаре в Заводском районе Саратова
Дело после гибели двоих детей при пожаре возбуждено в Хабаровском крае

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017