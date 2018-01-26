Мужчина погиб при пожаре в Орле

Мужчина погиб при пожаре в квартире в Орле, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Орловской области.

Инцидент произошел вчера поздно вечером, 25 января, в квартире одного из домов по улице Ломоносова. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 23:57. По прибытии на место происшествия пожарной службы из окна квартиры уже шел дым, сообщает InfoOrel.ru.

При осмотре места происшествия спасателями было обнаружено тело мужчины. Была проведена операция по эвакуации людей из соседних квартир при помощи газодымозащитной службы. В общей сложности эвакуировали семь человек.

В результате возгорания погиб мужчина 1959 года рождения, в двухкомнатной квартире выгорели находившиеся в ней предметы на общей площади в 10 кв. м. Копоть от огня распространена по всей площади квартиры, которая составляет 35 кв. м.