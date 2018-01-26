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Полицейский автомобиль сбил пенсионерку на санях с собачьей упряжкой в Москве

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Ехавшая на санях с собачьей упряжкой 64-летняя пенсионерка попала под колеса полицейского автомобиля на востоке Москвы. Об этом сообщил представитель пресс-службы столичного ГУ МВД Юрий Титов.

ДТП произошло в районе Метрогородок.

«Водитель, старший сержант полиции, управляя служебной автомашиной «Рено Логан», совершил касательное столкновение с гражданкой 1954 г.р., управлявшей собачьей упряжкой», — рассказал Титов.

Он отметил, что полицейский оказал первую помощь пострадавшей и сразу же сообщил о произошедшем в дежурную часть и вызвал скорую. Титов подчеркнул, что, скорее всего, причиной аварии стала собака из упряжки, которая резко изменила направление движения.

«Как уже установлено, собачья упряжка двигалась навстречу служебному автомобилю. Непосредственно перед столкновением собака резко изменила направление движения, что и могло стать причиной дорожного инцидента», — добавил Титов.

В МВД подчеркнули, что женщина не пострадала.

По данному факту проводится проверка, по итогам которой полиция примет решение.

Ранее сообщалось, что полицейский сбил перебегавшего МКАД 20-летнего молодого человека. Молодой человек погиб.

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