Дорогу отремонтируют по решению суда в Рязанской области

Министерство транспорта Рязани отремонтирует дорогу по решению суда в Шиловском районе в Рязанской области, информация об этом размещена на официальном сайте прокуратуры области.

Районный суд предписал Министерству городского транспорта провести ремонт дорожного покрытия на участке Шилово — Юшта — Санское — Погари, сообщает РИА «7 новостей».

В прокуратуру с просьбой провести проверку обратилась местная жительница. Прокуратура отреагировала на обращение женщины и назначила проверку.

В результате проверки прокуратура установила, что покрытие дорожного полотна на некоторых отрезках транспортного сообщения Шилово — Юшта — Санское — Погари разрушено полностью.

Прокуратура подала исковое заявление и предоставила собранные доказательства суду.