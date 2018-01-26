Прямой эфир

Дорогу отремонтируют по решению суда в Рязанской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство транспорта Рязани отремонтирует дорогу по решению суда в Шиловском районе в Рязанской области, информация об этом размещена на официальном сайте прокуратуры области.

Районный суд предписал Министерству городского транспорта провести ремонт дорожного покрытия на участке Шилово — Юшта — Санское — Погари, сообщает РИА «7 новостей».

В прокуратуру с просьбой провести проверку обратилась местная жительница. Прокуратура отреагировала на обращение женщины и назначила проверку.

В результате проверки прокуратура установила, что покрытие дорожного полотна на некоторых отрезках транспортного сообщения Шилово — Юшта — Санское — Погари разрушено полностью.

Прокуратура подала исковое заявление и предоставила собранные доказательства суду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Усиленный режим введен на дорогах Мурманска
Дороги оборудуют системой «Зеленой волны» в Набережных Челнах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017