Прямой эфир

Три светофора установят на федеральных трассах Псковской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Три светофора и дублирующие знаки установят на федеральных трассах псковской области в 2018 году. Об этом сообщил глава псковского филиала «Росавтодор» Антон Сорокин.

По его словам, в 2018 году будут смонтированы 10 км линий освещения на трассе Р-56, 24,5 км — на трассе М-9, 44,5 км — на трассе Р-23. Помимо этого, запланирован ремонт участка трассы Р-23 от 22 км трассы до границы с Ленинградской областью, сообщает Псковское агентство информации.

В 2016 году на федеральных трассах было нанесено 173 тыс. кв. м горизонтальной разметки, были установлены дублирующие знаки на пешеходных переходах, 4 светофора, 4 км барьерного ограждения. Также были смонтированы 75 км линий освещения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Оценка состояния светофоров проходит в Омске
Светофоры заработали по просьбе жителей в одном из поселков Астрахани

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017