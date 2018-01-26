Три светофора установят на федеральных трассах Псковской области

Три светофора и дублирующие знаки установят на федеральных трассах псковской области в 2018 году. Об этом сообщил глава псковского филиала «Росавтодор» Антон Сорокин.

По его словам, в 2018 году будут смонтированы 10 км линий освещения на трассе Р-56, 24,5 км — на трассе М-9, 44,5 км — на трассе Р-23. Помимо этого, запланирован ремонт участка трассы Р-23 от 22 км трассы до границы с Ленинградской областью, сообщает Псковское агентство информации.

В 2016 году на федеральных трассах было нанесено 173 тыс. кв. м горизонтальной разметки, были установлены дублирующие знаки на пешеходных переходах, 4 светофора, 4 км барьерного ограждения. Также были смонтированы 75 км линий освещения.