В автобусах Тамбова измерили температуру

Пассажирскому транспорту Тамбова устроили проверку. Во время рейда специалисты проинспектировали, как обогреваются салоны и какая там температура. Проверку проводили члены комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения и развитию улично-дорожной сети при городской администрации.

Как сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру», эксперты остались довольны работой отопительных приборов — параметры соответствуют нормам. Они отметили, что даже современным городским автобусам с их большими салонами и увеличенном количестве входных дверей сложно в холода поддерживать регламентированную температуру воздуха.

На данный момент в Тамбове работают 12 автотранспортных компаний. Ежедневно на линию выходят 324 автобуса и троллейбуса.