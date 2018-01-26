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В автобусах Тамбова измерили температуру

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Пассажирскому транспорту Тамбова устроили проверку. Во время рейда специалисты проинспектировали, как обогреваются салоны и какая там температура. Проверку проводили члены комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения и развитию улично-дорожной сети при городской администрации.

Как сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру», эксперты остались довольны работой отопительных приборов — параметры соответствуют нормам. Они отметили, что даже современным городским автобусам с их большими салонами и увеличенном количестве входных дверей сложно в холода поддерживать регламентированную температуру воздуха.

На данный момент в Тамбове работают 12 автотранспортных компаний. Ежедневно на линию выходят 324 автобуса и троллейбуса.

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