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Белоруссия хочет включить Бьорндалена в состав тренерского штаба на ОИ-2018

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Фото: ТАСС/Евгений Тумашов
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Белорусская федерация биатлона (БФБ) направила в Международный олимпийский комитет (МОК) заявку на включение легендарного норвежского биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена в состав белорусской делегации на Олимпийских играх 2018 года в качестве тренера. Об этом сообщили в БФБ.

«Инициатива решения о включении Бьорндалена в белорусскую сборную исходила исключительно от белорусской федерации биатлона», –– цитирует «Интерфакс» пресс-секретаря БФБ Викторию Тарасевич.

Пока ответ из МОКа не получен, но белорусская федерация биатлона ожидает узнать его уже на следующей неделе.

В случае одобрения запроса восьмикратный олимпийский чемпион и самый титулованный из действующих биатлонистов в мире Бьорндален отправится в Пхенчхан вместе со своей супругой белорусской биатлонисткой Дарьей Домрачевой.

В состав сборной Норвегии на ОИ-2018 Бьорндален в этом году не попал.

25 января портал iz.ru сообщал, что на Олимпийские игры в Пхенчхане будут допущены всего 169 российских спортсменов. Ранее МОК опубликовал список допущенных на Олимпиаду биатлонистов из РФ.

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