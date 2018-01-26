Проститься с Полем Бокюзом приехали 1,5 тыс. шеф-поваров со всего мира

Церемония прощания с «отцом французской гастрономии» Полем Бокюзом прошла в Лионском соборе в пятницу. На похороны мастера приехали 1,5 тыс. шеф-поваров со всего мира. Об этом сообщает Figaro.

По словам шеф-повара Филиппа Этшебе, приехавшего на траурную церемонию одним из первых в белой поварской куртке, дело Бокюза будет жить вечно. «Мы все себя чувствуем немного сиротами, нам казалось, что месье Поль вечен. Он был не только искусным кулинаром, но и новатором, который объединил всех поваров», — цитирует Этшебе BFM.RU. Он добавил также, что все опечалены произошедшим. «Мы лишились фундамента, базы», — резюмировал он.

Самые известные шеф-повара мира, среди которых Ален Дюкасс, Жоэль Робюшон, Томас Келлер, Пьер и Мишель Труагро, Анн-Софи Пик, Марк Вейра и Ги Савуа, прибыли в Лион, чтобы отдать последнюю дань уважения Полю Бокюзу.

Напомним, мэтр кулинарии скончался на 92-м году жизни в деревне Коллонж-о-Мон-д’Ор близ Лиона в доме, где он родился в семье потомственных кулинаров, владевших собственным бизнесом на протяжении нескольких веков.

Ресторан «Бокюз» получил три звезды «Мишлен».

В 1975 году Бокюза наградили орденом Почетного легиона, в 1989 году французский ресторанный гид Gault Millau присудил ему звание шеф-повара века.