Уголовное дело заведено по факту оставления пациента на улице в Сочи

Уголовное дело по статье «Оставление в опасности» возбуждено против медработников сочинской больницы. Об этом 26 января сообщает Следственный комитет России.

По данным следствия, утром 25 января мужчина поступил в городскую больницу с переломом костей носа и другими повреждениями, а также интоксикацией организма.

«Во второй половине дня пациент без оказания необходимой помощи был вывезен на инвалидной коляске за пределы лечебного учреждения сестрой-хозяйкой и санитаркой и оставлен на тротуаре у гаражей в состоянии, опасном для жизни и здоровья. Очевидцы вызвали для него медицинскую бригаду, по приезде которой мужчину снова госпитализировали», — говорится в сообщении ведомства.

В результате следственными органами СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Расследование дела продолжается, оно поставлено на контроль центрального аппарата СКР.

Утром 26 января следственные органы начали проверку после публикации в интернете видео, на котором две сотрудницы сочинской городской больницы № 4 вывезли пациента на инвалидной коляске на улицу и, оставив его, вернулись на рабочее место. Произошедшее вызвало большой общественный резонанс. Уже в день инцидента глава управления здравоохранения администрации Сочи сообщила, что сотрудницы, оставившие пациента на улице, будут уволены.

22 декабря пермский суд признал виновной 33-летнюю кондукторшу автобуса в смерти пассажирки от инсульта по статье «Оставление в опасности».