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Работу с решившими развестись супругами будут вести в Башкирии

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Фото: Global Look Press
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Социальный проект по профилактике разводов, в рамках которого с подавшими заявление на развод в органы ЗАГС или суд семьями начнут работать специальные медиаторы, разработало министерство семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана.

Запустить новый проект по сохранению семьи ведомство решило для профилактики разводов на основании статистики. На данный момент проект подан на конкурс грантов президента РФ. Если он получит господдержку, то начнет действовать уже в 2018 году, сообщает ИА «Башинформ».

Предполагается, что для начала проект попробуют в Демском районе Уфы, а также в городах Октябрьский и Благовещенск. В 2017 году, по данным Государственного комитета республики по делам юстиции, браки зарегистрировали 27 931 пара. При этом развелись 15 568 пар.

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