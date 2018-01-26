Долгожданное потепление придет в Новосибирск в выходные

В ближайшие выходные, 27 и 28 января, в Новосибирск придет долгожданное потепление. Уже в субботу днем воздух прогреется до минус 24–26 градусов, а к воскресенью столь низкие температуры отступят. Об этом сообщил пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Температура воздуха в ночь на 27 января составит минус 32–34 градуса, в ночь на 28 января столбики термометров покажут минус 28–30 градусов, однако в воскресенье, 28 января, от северных районов Западной Сибири к Новосибирску будет распространяться зона воздействия атлантических потоков, благодаря которым дневные температуры могут повыситься до минус 15–20 градусов. Вместе с тем сохраняется вероятность небольшого снега с метелями, порывы ветра будут достигать 12–15 м/с, сообщает vn.ru. Однако сервис «Яндекс.Погода» прогнозирует потепление в регионе лишь к понедельнику, 29 января.

Ранее портал iz.ru сообщал, что вредные примеси от выброса веществ предприятиями перестали уходить из атмосферы Новосибирска из-за устоявшихся низких температур.