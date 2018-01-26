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Названа причина визита полицейских в кинотеатр «Пионер»

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Стала известна причина, по которой сотрудники правоохранительных органов в штатском и полицейские пришли в кинотеатр «Пионер» на Кутузовском проспекте в Москве. РЕН ТВ сообщает, что ранее в органы внутренних дел поступили заявления от граждан, сообщавших, что в кинотеатре демонстрируют фильм с кадрами экстремистской направленности.

В целях проверки полученной информации сотрудники правоохранительных органов пришли в кинотеатр после второго показа картины «Смерть Сталина».

Ранее стало известно, что факт показа фильма «Смерть Сталина» в кинотеатре «Пионер» проверит Минкульт Российской Федерации. 23 января ведомство отозвало прокатное удостоверение у британской комедии «Смерть Сталина» по рекомендации общественного совета министерства. 24 января Генпрокурора попросили проверить фильм «Смерть Сталина» на экстремизм.

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