Названа причина визита полицейских в кинотеатр «Пионер»

Стала известна причина, по которой сотрудники правоохранительных органов в штатском и полицейские пришли в кинотеатр «Пионер» на Кутузовском проспекте в Москве. РЕН ТВ сообщает, что ранее в органы внутренних дел поступили заявления от граждан, сообщавших, что в кинотеатре демонстрируют фильм с кадрами экстремистской направленности.

В целях проверки полученной информации сотрудники правоохранительных органов пришли в кинотеатр после второго показа картины «Смерть Сталина».

Ранее стало известно, что факт показа фильма «Смерть Сталина» в кинотеатре «Пионер» проверит Минкульт Российской Федерации. 23 января ведомство отозвало прокатное удостоверение у британской комедии «Смерть Сталина» по рекомендации общественного совета министерства. 24 января Генпрокурора попросили проверить фильм «Смерть Сталина» на экстремизм.