На Урале родители учеников дают письменное согласие на мытье ими доски

В школах Новоуральска Свердловской области родители должны давать письменное согласие на то, что их дети могут стирать мел с доски и выбрасывать за собой фантики от конфет. О нескольких подобных случаях сообщается в городском паблике в одной из городских сетей.

Утверждается, что написать заявление, разрешающее стирать с доски и выбрасывать мусор, учителя обычно просят на первом в учебном году родительском собрании. Сами родители называют эту процедуру бредом.

Между тем, как рассказала ИА «Ура.ру» одна из местных жительниц, так администрации учебных заведений пытаются защитить себя от претензий родителей. Те очень часто возмущаются, что учитель требует от ученика вымыть доску или убрать классную комнату.

Агентство не смогло получить оперативный комментарий от управления образования Новоуральска.