Восемь туристов освобождены из «адской пещеры» в Швейцарии
Спасательная операция, проводившаяся шесть дней в пещере Хельлох в Швейцарии, завершилась спасением восьми человек.
Группа из семи спелеологов и одного гида «застряла» в пещере из-за подъема грунтовых вод, людей вывели на поверхность только после спада уровня воды. Около недели члены группы провели под землей при температуре плюс 6 градусов, сообщает «Газета.ру».
Во время заточения скалолазы с поверхности снабжали спелеологов и гида едой и предметами снаряжения. В самой пещер ранее был размещен бивувак, проведено электричество, имелся запас воды и были оборудованы туалеты, отмечает телеканал «360».
Врачи осмотрели спасенных, признали их состояние удовлетворительным и отпустили по домам.
В начале января находящихся в Швейцарии россиян предупредили об угрозе схода лавин.