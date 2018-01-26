Восемь туристов освобождены из «адской пещеры» в Швейцарии

Спасательная операция, проводившаяся шесть дней в пещере Хельлох в Швейцарии, завершилась спасением восьми человек.

Группа из семи спелеологов и одного гида «застряла» в пещере из-за подъема грунтовых вод, людей вывели на поверхность только после спада уровня воды. Около недели члены группы провели под землей при температуре плюс 6 градусов, сообщает «Газета.ру».

Во время заточения скалолазы с поверхности снабжали спелеологов и гида едой и предметами снаряжения. В самой пещер ранее был размещен бивувак, проведено электричество, имелся запас воды и были оборудованы туалеты, отмечает телеканал «360».

Врачи осмотрели спасенных, признали их состояние удовлетворительным и отпустили по домам.

В начале января находящихся в Швейцарии россиян предупредили об угрозе схода лавин.