Прямой эфир

Восемь туристов освобождены из «адской пещеры» в Швейцарии

0
Фото: Global Look Prees/Matthias Balk
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спасательная операция, проводившаяся шесть дней в пещере Хельлох в Швейцарии, завершилась спасением восьми человек.

Группа из семи спелеологов и одного гида «застряла» в пещере из-за подъема грунтовых вод, людей вывели на поверхность только после спада уровня воды. Около недели члены группы провели под землей при температуре плюс 6 градусов, сообщает «Газета.ру».

Во время заточения скалолазы с поверхности снабжали спелеологов и гида едой и предметами снаряжения. В самой пещер ранее был размещен бивувак, проведено электричество, имелся запас воды и были оборудованы туалеты, отмечает телеканал «360».

Врачи осмотрели спасенных, признали их состояние удовлетворительным и отпустили по домам.

В начале января находящихся в Швейцарии россиян предупредили об угрозе схода лавин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Швейцарии пройдет референдум против дороговизны
Хозяевам собак в Швейцарии запретили мешать питомцам лаять

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017