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Дороги оборудуют системой «Зеленой волны» в Набережных Челнах

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Автомобильные дороги оборудуют автоматизированной системой дорожного движения в Набережных Челнах в Республике Татарстан, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции города.

В скором времени на дорогах города появятся зоны, на которых светофоры преимущественно будут показывать разрешающий сигнал для движения автомобильного транспорта, так называемая Зеленая волна, сообщило ИА «Татар-информ».

Появление таких зон связано с установкой специальной дорожной системы, которая автоматически управляет дорожным движением.  Установлена она будет на тех пешеходных переходах, которые наименее востребованы пешеходами.

Запрещающий сигнал светофора будет включаться только тогда, когда этого затребует пешеход, всего лишь прикоснувшись к сенсорному табло. После поступления сигнала система оценит дорожную ситуацию и оповестит человека, когда можно будет перейти дорожное полотно.

Таким образом автомобилисты не будут простаивать просто так, теряя много времени на пустое ожидание, и время для прохождения намеченного пути сократится.

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