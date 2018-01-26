Зимник Нарьян-Мар — Усинск закрыли для транспорта из-за метели

Зимняя дорога Нарьян-Мар — Усинск закрыли для транспорта из-за сильной метели, сообщила пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа.

Сегодня, 26 января, из-за разыгравшейся метели закрыли зимнюю дорогу маршрутного сообщения Нарьян-Мар — Усинск. Движение запрещено для всех видов автомобильного транспорта, сообщает ИА FlashNord.

На всем отрезке зимника действует сильная метель, видимость в некоторых местах может составлять 5 м. После того как погодные условия придут в норму, на дорогу пустят специальную технику по расчистке трассы от снега.

Водители, которых застала непогода в пути, могут переждать метель и отдохнуть в одном из дорожно-ремонтных пунктов. Информацию о том, что дорога расчищена и открыта для транспорта, можно будет увидеть на табло, которые размещены для информирования перед въездом на дорогу.