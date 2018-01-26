Скоростной автослалом по снегу и льду пройдет в Липецке

В Липецке завтра стартует первый этап чемпионата области по автомобильному многоборью. Он будет проходить в парке «Орлиный лог» на скоростном слаломе.

Как сообщает GOROD48, отборочные заезды начнутся в полдень. Спортсмены будут соревноваться в классах «Стандарт», «Классика» и «Полный привод». Командных зачетов не будет, только личные. Каждый водитель получит время на тренировочные заезды.

Для того чтобы участвовать в гонках, необходимо получить допуск от автофедерации. По словам организаторов, несколько водителей имеют право выступать на одном и том же авто.

Трасса из снега и льда, которую необходимо преодолеть, имеет протяженность 1,2 тыс. м. Вход на соревнования будет свободным.

Портал iz.ru 16 января сообщал о том, что Сергей Сироткин стал гонщиком «Уильямса». 22-летний москвич стал третьим пилотом из России в «Формуле-1». Кроме него в гонках выступали Виталий Петров и Даниил Квят.