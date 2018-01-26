Володин усмотрел двойные стандарты в запросе Хантсмана на встречу

Председатель Госдумы Вячеслав Володин увидел двойные стандарты в запросе посла США в РФ Джона Хантсмана на встречу с ним — из-за санкций против российских политиков.

«Не должно быть двойных стандартов: США признали российских политиков невъездными, на них распространили санкции, а сейчас хотят встречаться с председателями Госдумы и Совета Федерации. Ну это же двойные стандарты», — приводит его слова ТАСС.

Помимо Володина, американский посол хочет встретиться с премьером РФ Дмитрием Медведевым, спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, главой Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым и другими представителями власти.

Посол Хантсман: Буду рад встретиться в любое время, @advorkovich! pic.twitter.com/jhXaveMdPB — Посольство США в РФ (@USEmbRu) 26 января 2018 г.

По мнению вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, с американцами «что-либо обсуждать бессмысленно», поскольку они не идут на диалог.