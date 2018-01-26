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Граждан КНДР избили в центре Москвы во время драки в хостеле

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В драке со стрельбой в хостеле, находящемся в центре Москвы, избили четырех граждан КНДР.

Информацию об этом распространили правоохранительные органы в пятницу, 26 января.

«В больницы были госпитализированы три гражданина КНДР с различными ранениями: двое — с черепно-мозговой травмой, один из них — в состоянии алкогольного опьянения с огнестрельным непроникающим ранением груди», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Отмечается, что на месте инцидента были найдены резиновые пули.

22 декабря СБ ООН потребовал от всех стран мира в течение двух лет депортировать на родину трудовых мигрантов из Северной Кореи. Санкции введены в ответ на испытание баллистической ракеты, проведенное Пхеньяном 29 ноября.

10 января портал iz.ru рассказал о том, что сотрудники полиции разыскивают двух граждан КНДР, пропавших со стройки в питерских Шушарах.

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