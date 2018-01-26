Трамп рассказал о расходах США на операции на Ближнем Востоке

Американский президент Дональд Трамп заявил в телеинтервью, что по состоянию на декабрь 2017 года Вашингтон потратил на операции на Ближнем Востоке $7 трлн.

О каком периоде идет речь, политик не уточнил

«Это большие расходы, мы всё еще там, я победил ИГ (организация запрещена в РФ. — iz.ru)», — приводит слова Трампа телеканал CNBC. «Но это [расходы] так досадно, это очень печальный факт», — продолжил президент США, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Пентагон признал бесполезной пятую часть военных объектов США. А на противодействие России в Европе в 2018 финансовом году конгресс готов выделить порядка $4,6 млрд.