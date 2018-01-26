Пенсионер несколько часов пролежал без помощи в мороз в Тюмени

Жители Тюмени несколько часов проходили мимо пожилого мужчины, потерявшего сознание на улице в мороз. Всё это время он лежал на земле. Медикам удалось его спасти.

Как сообщает ИА «Ура.ру», пенсионера нашла его племянница. Она сразу же вызвала скорую помощь. По словам врачей, у мужчины тяжелое обморожение. В общей сложности, по данным агентства, за эту морозную неделю с таким диагнозом в больницы Тюмени поступило 10 человек. Четверо из них были в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, уже несколько дней в Тюмени сохраняется морозная погода. Из-за холодов в городе ранее отменили часть автобусных рейсов. Также в городе энергетики ввели режим повышенной готовности.