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Стая волков напугала жителей алтайского села

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Стая волков в разгар аномальных холодов из-за мороза и голода вышла и напугала жителей села Бугрышиха Курьинского района Алтайского края.

В селе Бугрышиха, где проживает около 100 человек, могли наблюдать в дневное время целую стаю волков, которая зашла в населенный пункт. Один из самых крупных хищников даже пробежал по сельской улице, при этом едва не сбив с ног местного жителя, сообщает altapress.ru со ссылкой на «Аргументы и факты».

О происшествии рассказал житель села Владимир Долгих. По его словам, в этом году у них практически нет снега, поэтому кони в поисках корма бродят в окрестностях населенного пункта. Один из волков даже прошел через середину табуна, но не тронул животных, видимо, был старым. Сам Владимир вместе с соседом наблюдал за происшествием с помощью бинокля.

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