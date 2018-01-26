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Столица Татарстана может расширить свои границы

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Столица Республики Татарстан может расширить свои границы за счет присоединения к ней территорий Пестречинского района республики — постановление за подписью премьер-министра Республики Татарстан Алексея Песошина размещено на государственном портале.

Правительство республики вынесло предложение об изменении границ Казани за счет присоединения к ней территории Кощаковского сельского поселения, сообщает ProKazan.ru.

Принятие решения о присоединении возложено на представительные органы сельского управления с учетом мнений жителей поселения в обусловленном законодательством порядке.

Кощаковское поселение состоит из села Кощаково и деревень Званка, Старое Кощаково, Царево. По данным за 2017 год, на территории поселения зарегистрировано 2,9 тыс. жителей. Также в Кощаковский раойн входит жилой комплекс «Царево Village».

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