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Доставка помощи на севере Сирии приостановлена по мотивам безопасности

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Доставка гуманитарной помощи на севере Сирии приостановлена по соображениям безопасности 20 января.

Информацию об этом распространил официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Ларке в пятницу, 26 января.

«Трансграничные поставки по линии ООН остаются приостановленными вследствие продолжающейся обеспокоенности относительно безопасности», – цитирует его ТАСС.

Ларке заметил, что до 20 января такие поставки происходили несколько раз в неделю.

20 января Турция начала военную операцию «Оливковая ветвь» против курдов, отрядов «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз» в районе сирийского города Африн.

ООН готовит «полномасштабную гуманитарную операцию» в районе сирийского города Африна, 60% жителей которого испытывают потребность в помощи. Об этом 22 января заявил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

Гуманитарные партнеры ООН насчитывают в районе Африна, в котором турецкие военные ведут операцию против курдских формирований, более 324 тыс. жителей. По словам Дюжаррика, больше половины этих людей нуждаются в помощи.

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