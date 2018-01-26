Доставка помощи на севере Сирии приостановлена по мотивам безопасности
Доставка гуманитарной помощи на севере Сирии приостановлена по соображениям безопасности 20 января.
Информацию об этом распространил официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Ларке в пятницу, 26 января.
«Трансграничные поставки по линии ООН остаются приостановленными вследствие продолжающейся обеспокоенности относительно безопасности», – цитирует его ТАСС.
Ларке заметил, что до 20 января такие поставки происходили несколько раз в неделю.
20 января Турция начала военную операцию «Оливковая ветвь» против курдов, отрядов «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз» в районе сирийского города Африн.
ООН готовит «полномасштабную гуманитарную операцию» в районе сирийского города Африна, 60% жителей которого испытывают потребность в помощи. Об этом 22 января заявил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.
Гуманитарные партнеры ООН насчитывают в районе Африна, в котором турецкие военные ведут операцию против курдских формирований, более 324 тыс. жителей. По словам Дюжаррика, больше половины этих людей нуждаются в помощи.