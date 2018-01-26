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Снегоуборочная техника за 6 млн рублей появится в Омске в конце зимы

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Власти Омска приняли решение о выделении из городского бюджета 6 млн рублей на аренду снегоуборочной техники частных компаний. Планируется взять в аренду несколько «КамАЗов». Каждая машина должна иметь грузоподъемность не менее 10 т, а объем ее кузова должен быть как минимум 15 кубометров. Техника должна быть исправной, а за каждым грузовиком должен быть закреплен водитель.

Судя по конкурсной документации, договоры с подрядчиками планируется заключать в феврале. По словам замглавы департамента городского хозяйства Михаила Горчакова, которые приводит РИА «Омск-информ», на это время приходится фаза активного таяния снега и привлечение дополнительных машин позволит убирать снег с дорог более оперативно.

Отметим, что практика выделения омскими властями денег для аренды снегоуборщиков в конце зимы не нова — в 2017 году она уже применялась и, как заявляли в администрации, себя оправдала. Однако жители города иронизировали: пока уборщики кидают снег в кузов, из него уже вытекает талая вода.

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