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Семьям пропавших в Японском море рыбаков оплатят перелет в Приморье

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Семьям 20 пропавших рыбаков, которые находились на борту рыболовецкого судна «Восток», оплатят перелет во Владивосток Приморского края. Об этом рассказал директор компании ООО «ДВ-Флот» — владельца судна — Станислав Мальчевский в интервью «РИА Новости».

По его словам, на данный момент запросов от родственников на перелет не поступало. Однако он отметил, что если кто-то из них захочет приехать во Владивосток, то проблемой это не станет. Компания купит билеты и найдет место, где разместить людей, приводит его слова Сибирское агентство новостей.

Ранее портал iz.ru сообщал, что администрация Приморского края рассказала о последнем сеансе связи с пропавшим в Японском море рыболовецким судном «Восток», который состоялся за два часа до его исчезновения.

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