Интернет-холдинг «Е-генератор» заработал в 2017 году 500 млн рублей

Совокупная выручка интернет-холдинга «Е-генератор» за прошлый год составила 500 млн рублей, увеличившись на 20% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль компании выросла на 62% и составила 161 млн рублей. В 2018 году холдинг планирует запуск новых проектов, а также сохранение динамики развития текущих активов.

«В 2017 году наш холдинг фокусировался на двух направлениях: развитии имеющихся компаний, уже достигших определенного положения на digital-рынке, и экспериментах в новых для нас нишах. Все наши проекты продемонстрировали существенный рост выручки и прибыли, а также, что не менее важно, продолжили поступательно развивать свои продуктовые линейки», — рассказал гендиректор холдинга Юрий Белоусов.

Кроме того, по его словам, «Е-генератор» сделал заметные вложения в новые направления, первые результаты по которым ожидаются в 2018–2019 годах. «В частности, приобрели сервис influencer-маркетинга LabelUp и провели совместную программу с бизнес-инкубатором ВШЭ», — пояснил Белоусов.

«Е-генератор» объединяет одноименное рекламное агентство, новостную сеть СМИ2, информационное агентство «Евразия Дейли», рекомендательную социальную сеть «МирТесен» и платформу influencer-маркетинга LabelUp. Суммарная месячная аудитория проектов интернет-холдинга превышает 70 млн человек.