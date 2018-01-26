Прямой эфир

Электробусы выйдут на маршрут к ДВФУ во Владивостоке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Электробусы выйдут на маршрут к кампусу Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

На встрече временно исполняющего обязанности губернатора края Андрея Тарасенко и мэра Владивостока Виталия Веркеенко со студентами Дальневосточного университета был поднят вопрос о транспортном сообщении на остров Русский, где расположен кампус учебного учреждения.

По словам главы Приморья, проблема этого маршрута уже известна и решается. Он рассказал, что договорился о поставке в край партии электробусов производства КамАЗ, которые будут направлены на решение сложившейся транспортной ситуации, сообщает ИА PrimaMedia.

Электробусы, которые прибудут в Приморье, будут работать в тестовом режиме. Если они покажут хорошие результаты и зарекомендуют себя, в крае может начаться собственное производство по сборке подобных транспортных средств.

В ходе встречи он поручил мэру Владивостока лично проконтролировать ситуацию, чтобы обеспечить бесперебойное транспортное сообщение с материка на остров. Также три автобуса будут подарены Владивостоку с целью обеспечить студентам проезд до университета.

По словам одного из студентов, маршрут с материковой части на остров является одним из самых загруженных в городе и транспорта не хватает. В сильную минусовую температуру это особенно остро ощущается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Электробус для прохождения зимнего тестирования прибыл в Липецк
Современный электробус протестируют в Красноярске

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017