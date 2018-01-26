Электробусы выйдут на маршрут к ДВФУ во Владивостоке

Электробусы выйдут на маршрут к кампусу Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

На встрече временно исполняющего обязанности губернатора края Андрея Тарасенко и мэра Владивостока Виталия Веркеенко со студентами Дальневосточного университета был поднят вопрос о транспортном сообщении на остров Русский, где расположен кампус учебного учреждения.

По словам главы Приморья, проблема этого маршрута уже известна и решается. Он рассказал, что договорился о поставке в край партии электробусов производства КамАЗ, которые будут направлены на решение сложившейся транспортной ситуации, сообщает ИА PrimaMedia.

Электробусы, которые прибудут в Приморье, будут работать в тестовом режиме. Если они покажут хорошие результаты и зарекомендуют себя, в крае может начаться собственное производство по сборке подобных транспортных средств.

В ходе встречи он поручил мэру Владивостока лично проконтролировать ситуацию, чтобы обеспечить бесперебойное транспортное сообщение с материка на остров. Также три автобуса будут подарены Владивостоку с целью обеспечить студентам проезд до университета.

По словам одного из студентов, маршрут с материковой части на остров является одним из самых загруженных в городе и транспорта не хватает. В сильную минусовую температуру это особенно остро ощущается.