Дело возбудили на Украине по факту крушения вертолета на Полтавщине

Уголовное дело возбудили на Украине после крушения вертолета в Полтавской области. Вертолет разбился вечером в четверг, погибли четыре человека, сообщила пресс-служба МВД Украины на своем сайте.

Вертолет упал во время учебно-тренировочного полета в Кременчуге, после падения он загорелся. Ми-8 принадлежал частной авиакомпании «Украинские вертолеты». С утра пятницы на месте крушения вертолета работают следователи и инспекторы авиации.

Погибшие — опытные пилоты, разрешительные документы на полет были в порядке. Ранее в сети появилось видео с места крушения вертолета Ми-8 на Украине.