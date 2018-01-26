Житель Махачкалы «прокатил» гаишника на капоте своей «Волги»

Житель Махачкалы буквально «прокатил» инспектора ДПС на капоте своего автомобиля после требования предъявить документы, рассказали в региональном главке МВД.

Инцидент произошел в центре города, на углу улиц Гамидова и Гагарина.

Всё началось с того, что водитель черной «Волги» остановился в неположенном месте. К нему подошли правоохранители и потребовали документы, однако мужчина не подчинился и нажал на газ. В ответ гаишник лег на капот «Волги», чтобы пресечь попытку нарушителя скрыться, но это не удалось.

На кадрах видно, что полицейский хочет снять на телефон лицо водителя.

На данный момент личность злоумышленника и номер автомобиля установлены, ведется его розыск. В отношении него пообещали принять меры, указывает «РИА Новости».

Ранее портал iz.ru сообщал, что в этом году в России все федеральные трассы приведут к нормативам. При этом, чтобы поддерживать дороги в хорошем состоянии, ежегодно придется ремонтировать порядка 7–7,5 тыс. км.