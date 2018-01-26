Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Туапсе

Землетрясение было зафиксировано в селе Новомихайловском недалеко от города Туапсе, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Сообщение оперативному дежурному МЧС поступило в 9:09 26 января. Жители села ощутили подземные толчки. На данный момент известно, что жертв и разрушений нет, все объекты экономики и жизнеобеспечения работают в стандартном режиме, сообщают «Кубанские новости».

Эпицентр сейсмособытия находился в акватории Черного моря приблизительно в 2,5 км от берега. Сейчас на месте происшествия работают оперативные группы. Эвакуация местных жителей не проводилась.