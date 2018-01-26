Вопрос о коррупции на Украине «вырубил» в Давосе робота Софию

Забавный инцидент произошел на Всемирном экономическом форуме в Давосе во время посещения роботом Софией Украинского дома. Робот «завис» на вопросе о том, что Украине делать с коррупцией. Об этом в пятницу сообщила депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Алена Шкрум.

«У самого развитого робота в мире после вопроса: «Что делать с коррупцией на Украине?» — сломался скрипт и подвис процессор», — написала политик в Facebook. Робота пришлось перезагрузить, чтобы возобновить работу.

Человекоподобный робот был разработан гонконгской компанией Hanson Robotics. София адаптирована к поведению людей и умеет поддержать диалог. Это первый робот, которому было предоставлено гражданство — София является гражданкой Саудовской Аравии с октября прошлого года. У нее также есть намерение создать семью, передает НСН.

Напомним, накануне София приняла участие в бизнес-завтраке Сбербанка на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Робот вела диалог с главой кредитной организации Германом Грефом, отвечая на его вопросы и высказывая свое мнение по тем или иным вопросам, например о том, что принесет роботизация человечества.