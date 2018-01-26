Прямой эфир
Сюжет:

Вопрос о коррупции на Украине «вырубил» в Давосе робота Софию

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Забавный инцидент произошел на Всемирном экономическом форуме в Давосе во время посещения роботом Софией Украинского дома. Робот «завис» на вопросе о том, что Украине делать с коррупцией. Об этом в пятницу сообщила депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Алена Шкрум.

«У самого развитого робота в мире после вопроса: «Что делать с коррупцией на Украине?» — сломался скрипт и подвис процессор», — написала политик в Facebook. Робота пришлось перезагрузить, чтобы возобновить работу.

Человекоподобный робот был разработан гонконгской компанией Hanson Robotics. София адаптирована к поведению людей и умеет поддержать диалог. Это первый робот, которому было предоставлено гражданство — София является гражданкой Саудовской Аравии с октября прошлого года. У нее также есть намерение создать семью, передает НСН.

Напомним, накануне София приняла участие в бизнес-завтраке Сбербанка на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Робот вела диалог с главой кредитной организации Германом Грефом, отвечая на его вопросы и высказывая свое мнение по тем или иным вопросам, например о том, что принесет роботизация человечества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сорос обвинил Google и Facebook в формировании зависимости у пользователей
Робот София вступила в диалог с Грефом на завтраке Сбербанка в Давосе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017