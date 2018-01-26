Песков ответил на критику США поставок Россией военных самолетов Мьянме

Россия имеет полное право поставлять военные самолеты Мьянме в соответствии с международными нормами и не принимает во внимание критику США на эту тему. Об этом в пятницу, 26 января, пресс-секретарь президента рассказал журналистам.

Представитель Кремля прокомментировал вопрос об обвинениях США в якобы неправомерности готовящихся поставок Россией военных самолетов Мьянме.

«При осуществлении военно-технического сотрудничества Российская Федерация соблюдала, соблюдает и будет неукоснительно соблюдать все нормы, правила и принципы международного законодательства. Поэтому, безусловно, подобная позиция, подобные обвинения мы не можем принимать во внимание», — отметил Песков.

Таким образом пресс-секретарь президента прокомментировал заявление Госдепа США, раскритиковавшего готовящуюся продажу Мьянме шести Су-30. Планируется, что этот самолет станет «основным боевым истребителем ВВС Мьянмы» для защиты страны и отражения террористических угроз.

20 января министр обороны Сергей Шойгу заявил о росте военного сотрудничества РФ и Мьянмы.