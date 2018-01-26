Соревнования по фрирайду пройдут в Хабаровском крае в конце февраля

Соревнования по экстремальному горнолыжному виду спорта — фрирайду пройдут на перевале Медвежьего хребта Мяо-Чан в Солнечном районе Хабаровского края 24 февраля.

В Хабаровском крае фрирайд начал развиваться совсем недавно. Соревнования по спуску на лыжах или сноуборде по неподготовленному склону пройдут здесь в третий раз, участие в них примут около 30 спортсменов из Хабаровского края и Приморского края, сообщает «Хабаровский край сегодня».

Руководитель турфирмы «Планета Тайга» и организатор мероприятия Виктор Решетников рассказал, что протяженность трассы составит около 400 м. Несмотря на то что протяженность спуска подойдет любителям, его проходимость местами сложная.

Также Виктор Решетников отметил, что приморским спортсменам приходится приезжать тренироваться в Хабаровский край. Местным фрирайдерам повезло, что в доступности есть хребет Мяо-Чан. Увидеть спуски спортсменов смогут и зрители. Для них будет организована площадка, которая позволит наблюдать путь спортсмена от старта до финиша.