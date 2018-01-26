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Девять человек пострадали при пожаре в Заводском районе Саратова

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Девять человек, из которых трое находятся в больнице, пострадали при пожаре в Заводском районе Саратова, сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Инцидент произошел в доме 11/11 по улице Пономарева в Саратове около 22:00. В подвальном помещении произошло возгорание старых вечей и мусора. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГУ МЧС и эвакуировали из здания 57 человек. Девять из них были осмотрены врачами, трех человек доставили в 1-ю городскую больницу, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

На время тушения пожара пункт обогрева для жильцов организовали в школе № 43. В тушении пожара принимали участие семь пожарных расчетов, общая площадь возгорания составила 15 кв. м. Управляющая компания приступила к восстановительным работам на инженерных сетях уже в 5:00. На данный момент большинство жильцов уехали к родственникам, две семьи были размещены в гостинице.

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