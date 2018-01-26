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Джонсон гордится родственной связью со швейцарской мумией

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Фото: Global Look Press/Ben Stevens
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Глава МИД Великобритании Борис Джонсон признался, что гордится родственной связью с женщиной, чьи мумифицированные останки были обнаружены 43 года назад в одной из швейцарских церквей. Так политик прокомментировал исследование ДНК мумии.

Ранее телеканал BBC опубликовал результаты исследования ДНК мумифицированных останков женщины, обнаруженных в 1975 году под алтарем в одной из церквей швейцарского Базеля. Тогда ученые определили, что женщина погибла в результате отравления ртутью, которой в то время лечили сифилис.

Новое исследование выявило, что останки принадлежат представительнице богатого рода Анне Катарине Бишофф, которая проживала в Базеле в XVIII веке. Ее потомком по материнской линии является министр иностранных дел Великобритании.

«Очень рад услышать о своей дальней «прапрамумии» — пионере в области лечения заболеваний, передающихся половым путем. Очень горд», — написал глава британской дипломатии в своем микроблоге в Twitter.

Анна Катарина Бишофф родилась в Базеле в 1719 году, позже она вышла замуж за священника и большую часть жизни провела в Страсбурге. Историки полагают, что женщина могла заразиться сифилисом, когда ухаживала за пациентами, страдающими венерическими заболеваниями.

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