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Усиленный режим введен на дорогах Мурманска

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Усиленный режим для сотрудников дорожно-патрульной службы введен на дорогах Мурманска, об этом сообщает ИА «Би-порт».

Сегодня, 26 января, сотрудники управления Государственной инспекции дорожного движения переходят на усиленное патрулирование дорог в связи с тем, что на дорогах города возросло количество дорожно-транспортных происшествий.

Для выявление большего количества нарушителей правил дорожного движения с 26 по 28 января в Печенском и Кольском районе увеличится количество экипажей дорожно-патрульной службы.

По завершении усиленного режима с 29 января по 8 февраля пройдет операция «Встречная полоса», масштаб которой охватит всю Мурманскую область. Операция направлена на профилактику нарушений, связанных с выездом участников дорожного движения на встречную полосу.

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