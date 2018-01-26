Жительница Калининграда не может получить маткапитал из-за буквы «ё»

Многодетная мать в Калининграде не может получить положенный ей материнский капитал после рождения третьего ребенка из-за разницы в написании фамилии двоих старших детей. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинградского районного суда города.

Сложности возникли из-за того, что в свидетельстве о рождении первого ребенка фамилия написана с буквой «Е», а у второго — с «Ё», сообщает Калининград.Ru. Данное расхождение сотрудники местного управления Пенсионного фонда посчитали весомым аргументом для отказа в получении положенных женщине денежных выплат.

Добиваться справедливости многодетная мать намерена через суд, поскольку считает, что отказ в выплатах является незаконным, ведь раньше у нее не было проблем с правоустанавливающими документами, в которых разнится написание ее фамилии.

Заседание по этому делу состоится 21 февраля 2018 года, сообщает телеканал «360».

Ранее портал iz.ru сообщал, что житель Омска обналичил маткапитал на сумму более 3,5 млн рублей.