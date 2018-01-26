Первый арктический вуз на Ямале могут создать в Ноябрьске, предложение прозвучало от студентов на встрече с мэром Ноябрьска Алексеем Романовым 24 января. Мэр поддержал инициативу студентов по созданию Ямальского арктического института.

На встрече студентов и главы города прозвучало предложение открыть свое высшее учебное заведение. Алексей Романов ответил, что он поддерживает идею создания Арктического института, но для его создания нужно учесть все возможные нюансы и понять, кто будет учиться в этих заведениях, по каким направлениям и кто будет финансировать обучение, передает «Ура.ру».

На данный момент в городе представлены только филиалы московских и уральских высших учебных заведений. Среднее профессиональное обучение предоставляется в шести колледжах и двух техникумах, в общей сложности дающих образование по 22 профессиям.