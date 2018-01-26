Светофоры заработали по просьбе жителей в одном из поселков Астрахани

Отрегулированные светофоры заработали по просьбе жителей в поселке Свободный в Астрахани, информацию об этом разместил на свое странице в социальной сети помощник главы администрации города Денис Беднюк.

Светофоры запустили в эксплуатацию на перекрестке улиц 2-я Соликамской и Новороссийской возле Кирикилинского моста по просьбе горожан, сообщает «Астрахань 24».

Светофоры были установлены после того, как открыли Кирикилинский мост. На этом участке достаточно оживленное движение и участок дороги довольно сложный. Но светофоры в эксплуатацию так и не вводили.

По словам Дениса Беднюка, согласование с контролирующими органами было долгим, также проводился мониторинг трафика участка. Сейчас регулирующие светофоры настроены и подключены, но работают в тестовом режиме. Корректировка их работы будет происходить, если это потребуется.